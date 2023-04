Hoekstra: evacués zijn er wisselend aan toe, een heeft schotwond

Minister Wopke Hoekstra spreekt met journalisten op de militaire luchthaven Vliegbasis Eindhoven. Ⓒ ANP / ANP

DEN HAAG - De evacués uit Soedan die dinsdagavond zijn geland in Eindhoven zijn er wisselend aan toe. Dat zegt buitenlandminister Wopke Hoekstra, die op de luchtmachtbasis aanwezig is. Een van de evacués heeft een schotwond, „ik meen in een van de ledematen.” Details hierover zijn bij de minister niet bekend. „Er zijn mensen die in echte doodsnood hebben verkeerd.”