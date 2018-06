Review: Jaguar i-Pace (2018)

Omdat het rijden van een elektrische luxeauto na dit jaar fiscaal aanzienlijk minder gunstig is, verwacht men voor die tijd een run op dergelijke modellen. Na jaren van alleenheerschappij in dit marktsegment, krijgt Tesla voor die laatste zes maanden eindelijk een waardige concurrent in de vorm van deze Jaguar i-Pace die er vanaf 80.000 euro is. Is hij de moeite waard om snel je naam achter een van de circa 4.000 voor ons land beschikbare modellen te krijgen? Autovisie-redacteur Dries van den Elzen zocht het uit.