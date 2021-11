VWS: testaanbieder fraudeerde niet, handelde wel onrechtmatig

Het gaat om het bedrijf Spoedtest.nl, een van de grotere aanbieders in Nederland. Eerder deze week zei demissionair minister Hugo de Jonge dat er „sterke vermoedens” waren dat er ten onrechte vaccinatiebewijzen waren afgegeven. Het ministerie had zelf verdachte patronen opgemerkt, en had die voorgelegd aan een forensisch onderzoeksbureau. Dat bureau trok de conclusie over frauduleuze vaccinatiebewijzen.

Uit informatie van het bedrijf blijkt dat op grote schaal herstelbewijzen zijn afgegeven. Daarbij was echter geen sprake van fraude, legt een woordvoerder uit. De mensen voor wie de herstelbewijzen werden uitgegeven hadden wel recent positief getest, maar het uitgeven van herstelbewijzen hoort door de GGD te worden gedaan.

Het bedrijf werd vanwege de verdenking afgesloten van de CoronaCheck-app. Nu die verdenking van de baan is „is er geen directe aanleiding meer om de tijdelijke ontzegging van de toegang tot CoronaCheck te handhaven”, schrijft De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

Spoedtest.nl, dat ruim honderd testlocaties in Nederland heeft, kan dus binnenkort weer aan het werk. Het bedrijf heeft met het ministerie afgesproken geen gebruik meer te maken van het digitale portaal waarin coronatoegangsbewijzen kunnen worden aangemaakt.

Hoe het kan dat het onderzoeksbureau er zo naast zit, is nog onduidelijk. Daar volgen nog gesprekken over, aldus de woordvoerder.