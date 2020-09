Nertsenbedrijven met coronabesmetting in Wilbertoord en Overloon

Medewerkers van de NVWA tijdens het ruimen van een nertsenfokkerij. Ⓒ ANP / HH

WILBERTOORD/OVERLOON - Bij een nertsenbedrijf in Wilbertoord (gemeente Mill en Sint Hubert) en een in Overloon (gemeente Boxtel) zijn coronabesmettingen vastgesteld. In Wilbertoord gaat het om een bedrijf met ongeveer 1250 moederdieren. De besmetting kwam daar aan het licht door melding van ziekteverschijnselen bij de nertsen. De dieren zijn inmiddels geruimd.