Politie Parijs ruimt kampementen migranten op

De ontruimingen verlopen volgens Franse media kalm. De illegalen worden in bussen naar opvangplekken gebracht, waar zal worden geprobeerd hun identiteit en status vast te stellen.

In de Franse hoofdstad duiken steeds vaker woongroepen van illegalen op. In drie jaar tijd heeft de politie al meer dan 35 keer een kampement van migranten ontmanteld. De overheid probeert ze allemaal op te ruimen. De grootste nederzetting bij de Porte de la Villette, waar meer dan 1500 mensen in zeer onhygiënische toestanden verbleven, is afgelopen woensdag ontruimd en opgeruimd.