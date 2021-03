Massale kritiek op ’stukje cabaret’ van Martijn Koning over Baudet in Jinek

Koning grapte onder andere over het vermeende antisemitisme bij Forum voor Democratie en Baudets uitspraken over ’homeopathische verdunning’ van het Nederlandse volk. Daarop verliet Baudet voortijdig de uitzending.

Het management van de cabaretier laat aan De Telegraaf weten dat Koning ’geen zin’ heeft om te reageren op de kritiek.

’Ik distantieer me van de inhoud’

Floor Bremer, politiek verslaggever van RTL Nieuws die Baudet eerder tijdens de uitzending interviewde, nam naderhand via Twitter afstand van het optreden van de cabaretier. „Ik sta niet achter de tekst van cabaretier Martijn Koning. Ik distantieer me totaal van de inhoud.” RTL heeft de tekst van de ’roast’ niet van tevoren ingezien, zo meldt de cabaretier vrijdag op Instagram.

Bekijk ook: Thierry Baudet loopt weg bij Jinek tijdens speech Martijn Koning

Baudet heeft niet gereageerd op Koning of zijn weglopen. Wel uitte hij zijn onvrede over een onderdeel in de uitzending waarin zijn ex-partijgenoot Theo Hiddema sprak van „racistische drek” in appjes die rondgingen in appgroepen van de partij. Hiddema verklaart tegen Jinek-verslaggever Jaïr Ferwerda dat Baudet deze appjes inderdaad heeft verstuurd. Dat was ook de reden dat de nummer 2 van de partij vertrok.

Tekst gaat door onder de foto

Ⓒ Jinek

Hiddema

Hiddema had ook kritiek op het programma omdat een positieve uitspraak van hem over Baudet niet werd uitgezonden. „Onvermeld is kennelijk gebleven dat ik ook heb gezegd dat ik Baudet heb leren kennen als een onbekommerd mensenkind dat te vrolijk in het leven staat om mensen vanwege een kleurtje te kunnen bejegenen. Zoveel bekrompenheid is hem vreemd”, aldus Hiddema op Twitter.