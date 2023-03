Advocaat: ’Trump geeft zichzelf dinsdag aan’

Volgens Trumps advocaten wordt dinsdag de dag dat Trump zichzelf zal aangeven. Dan zal ook bekend worden welke aanklacht er tegen hem is. Bronnen melden aan Amerikaanse media dat het om enkele tientallen wetsovertredingen zou gaan, maar officieel is de aanklacht nog geheim.

De aanklacht heeft te maken heeft met het vermeende betalen van zwijggeld aan de porno-actrice Stormy Daniels tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen van 2016. Zo zou hij een affaire hebben willen verzwijgen. Trump ontkent de affaire en ontkent ook dat er zwijggeld is betaald, maar zijn persoonlijke advocaat Michael Cohen ging er eerder voor de cel in. Hij was nu een getuige in het onderzoek.

Politiefoto

Trump zal zich moeten melden bij het Gerechtshof in Manhattan. Daar zullen vingerafdrukken worden afgenomen en zal er een politiefoto genomen worden, maar waarschijnlijk hoeft hij geen handboeien om. De kans is groot dat hij na afloop meteen weer naar huis mag.

Volgens The New York Times is de logistiek van het afleveren van Trump bij het gerechtsgebouw complex en zullen er naar verwachting afspraken worden gemaakt tussen zijn juridische team, de geheime dienst en de New Yorkse wetshandhaving.

Trump en Stormy Daniels

Trump reageerde vanuit zijn landhuis Mar-A-Lago in Florida verontwaardigd op het nieuws. In een verklaring noemde hij het een „politieke vervolging, en inmenging in de verkiezingen op het hoogste niveau in de geschiedenis.” Een van zijn advocaten liet weten dat Trump dit „keihard zal aanvechten.”

Trumps bondgenoten in het congres reageren fel. De Republikeinse leider Kevin McCarthy haalde hard uit naar aanklager Alvin Bragg, die volgens hem „onherstelbare schade toebrengt aan ons land in een poging om presidentsverkiezingen te beïnvloedden.” Congreslid Elise Stefanik noemde Bragg een ’socialist’ en ’corrupt’.

’Schande’

De voormalig vicepresident van Trump, Mike Pence, noemde het „een schande” dat Trump vervolgd wordt. Pence wordt genoemd als een mogelijke tegenkandidaat voor zijn oude baas. Pence zei in een interview met CNN dat dit nieuws geen invloed heeft op zijn eigen beslissing over een eventuele kandidatuur.

Volgens Amerikaanse media waren Trump en zijn team verrast door het besluit van de grand jury. Hoewel Trump eerder nog aankondigde dat hij vorige week gearresteerd zou worden, zou hij nu gedacht hebben dat er mogelijk helemaal geen aanklacht zou komen.

Trump kwam niet met een nieuwe oproep tot protest en het bleef rustig. Bij Mar-A-Lago in Florida hadden zich in de loop van de avond enkele tientallen supporters verzameld. Bij het gerechtsgebouw in New York was een protest tegen Trump gaande met een handjevol mensen.

Trump-aanhangers in Mar-a-Lago. Ⓒ AFP

New York alert

Toch is de politie van New York weer in verhoogde staat van paraatheid gebracht. Alle agenten moeten vandaag in uniform aan hun dienst beginnen, ook degenen die normaal geen uniform dragen, en ze moeten klaar zijn om op straat ingezet te worden. Eerder waren er al extra metalen hekken geplaatst rond het gerechtsgebouw en Trump Tower.

Het is uniek dat een voormalig president strafrechtelijk wordt vervolgd. In het geval van Trump is vervolging extra precair. Hij is naast ex-president ook presidentskandidaat voor 2024. Maar ook als Trump schuldig zou worden bevonden zou dat een eventueel presidentschap niet in de weg staan. Ook met een strafblad kun je nog gewoon president worden.

Naast deze zaak lopen er nog meerdere andere onderzoeken naar Trump. Zo doet een speciaal aanklager onderzoek naar Trumps omgang met geheime documenten en zijn rol in de Capitool-bestorming van zes januari. Ook loopt er een onderzoek naar pogingen om de verkiezingsuitslag in de staat Georgia te manipuleren.