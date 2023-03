NYT: Donald Trump aangeklaagd in zwijggeld-zaak Stormy Daniels

De specifieke aanklachten zijn nog niet bekend en de aanklacht wordt waarschijnlijk in de komende dagen bekendgemaakt, meldt The New York Times. Trump zal op dat moment naar Manhattan moeten reizen, onder andere voor het afnemen van vingerafdrukken.

Het onderzoek vergroot de kans dat de oud-president te maken krijgt met meerdere aanklachten. Tegen Trump lopen ook twee strafrechtelijke onderzoeken door een speciale raadsman die is aangesteld door de Amerikaanse procureur-generaal Merrick Garland en één door een lokale aanklager in de Amerikaanse staat Georgia.

Een speciale jury in New York moet zich al uitspreken over de vervolging van Trump in de zaak rond pornoster Stormy Daniels (Stephanie Clifford). Zij kreeg 130.000 dollar zwijggeld via een raadsman van Trump, kort voor zijn verkiezing tot president in 2016 namens de Republikeinse partij.

Kandidaatschap

Een aanklacht of veroordeling hoeft Trump er niet van te weerhouden zich opnieuw kandidaat te stellen voor het presidentschap, aldus The Times.

Wie president wil worden, hoeft volgens de Amerikaanse grondwet geen blanco strafblad te hebben. Ambtenaren die zijn afgezet en veroordeeld voor „zware misdaden en misdragingen” kunnen wel worden uitgesloten van een toekomstig ambt, maar de Senaat heeft Trump vrijgesproken bij beide afzettingsprocedures.

Amerikaanse media speculeerden al een tijd over het moment waarop de jury de knoop doorhakt over een aanklacht en eventueel een arrestatiebevel. Trump had zelf olie op het vuur gegooid door aan te kondigen dat hij zou worden gearresteerd. Hij spreekt van „een ongekende politieke vervolging.”