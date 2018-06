Krakers Amsterdam druipen af

Verhuurder Ymere heeft alle leeggekomen huizen afgesloten en de aanwezige inboedel opgeruimd. De asielzoekers hadden van de rechter tot 12 uur de tijd gekregen om te vertrekken.

De illegalen hebben maandagochtend nog geprobeerd een bewoond kantoorpand aan de Weesperzijde binnen te vallen en het te kraken. Daarbij werden deuren en ramen ingetrapt. Even was er een confrontatie tussen een bewoner en een kraker van actiegroep We Are Here:

Het CDA in Amsterdam is woedend over de al maanden aanslepende zaak. Raadslid Diederik Boomsma vindt dat de politie eerder had moeten ingrijpen. Ook de VVD vindt dat sneller ontruimd had moeten worden en dat de krakers moeten worden aangehouden en uitgezet.

Woningbouwvereniging Ymere voerde tientallen containers aan om de invoedel van de krakers af te voeren. Ⓒ TMG

Bij1 (de partij van Sylvana Simons) steunt de krakers. Jazie Veldhuyzen van die partij zegt voor onze camera het normaal te vinden dat er gekraakt wordt. ’Ik snap het concept van bezit niet zo’, zegt hij over het feit dat eigenaren in de stad soms meer dan honderd huizen bezitten.

Een woordvoerder van de 60 krakers, velen uit Soedan, zegt dat de krakers de Dieselstraat vrijwillig hebben verlaten omdat ze de uitspraak van de rechter respecteren.

Bed bad brood

De gemeente heeft de actievoerders een bed, bad en broodregeling aangeboden. De illegalen weigeren dat omdat ze een verblijfsvergunning willen.

Omwonenden zijn blij dat de huizen ontruimd worden. Ze vinden het ’unfair’ dat er huizen bezet worden terwijl andere woningzoekenden erg lang moeten wachten op een huis.

CDA-raadslid Diederik Boomsma in gesprek met de We Are Here krakers. Hij vindt dat ze direct moeten stoppen met hun kraakacties. Ⓒ TMG

Het nieuwe linkse stadsbestuur heeft plannen om de groep uitgeprocedeerden op te vangen. Het kabinet is daar fel tegen. De regering vindt dat asielzoekers die jarenlang hebben geprocedeerd maar alle zaken hebben verloren, het land uit moeten.

De groep gaat nu naar het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord. Onduidelijk is voor hoe lang ze daarheen gaan. Het gaat om een pand dat twee jaar geleden al gekraakt is geweest.

Een kraakpoging aan de Weesperzijde mislukte. Ⓒ TMG