Drie rechters op zaak over echtpaar dat zoon vastbond

De politierechter concludeerde vrijdag, na het stel te hebben bevraagd, dat de zaak te ernstig is. Bij de meervoudige kamer kijken drie rechters naar een zaak. Zij kunnen hoger straffen. Een psycholoog en de reclassering gaan in de aanloop naar het proces een rapport over het koppel opstellen.

Het vastbinden zou in augustus 2019 hebben plaatsgevonden. De jongen heeft verklaard dat zijn vader (50) hem met een schroevendraaier in zijn kuit stak. Ook was hij geslagen met een hard voorwerp. Het echtpaar kan zich weinig details herinneren. Na doorvragen bekenden zij het vastbinden. Er was ruzie ontstaan nadat de moeder (39) pillen en wiet in een bidon van de jongen hadden ontdekt, stelt de vader. „Hij had die dag gebruikt en was agressief. We waren bang voor hem.” Het stel was ook bang dat de jongen zelfmoord zou plegen.

Na de ruzie was de jongen via het raam ontsnapt. Zijn ouders haalden hem uit de tuin van de buren. Daarna zou hij zijn vastgebonden in de woonkamer. Het echtpaar sliep ’s nachts bij hem. Hoelang de jongen heeft vastgezeten, weet het echtpaar niet meer. Zij ontkennen dat ze tiewraps gebruikten. Volgens de vader is de mishandeling met de schroevendraaier een „kletsverhaal.”

Het slachtoffer is een talentvolle hardloper en werd in 2019 Nederlands kampioen. Hij werd met zijn zusje getraind door hun vader, een oud-atleet. De vader wordt ook verdacht van het geven van knietjes in het gezicht van de jongen. Dit zou in 2017 na een training zijn gebeurd. De jongen heeft verklaard dat hij vaker door zijn vader is mishandeld, ook op de atletiekbaan, maar daarvoor wordt de man niet vervolgd.

De zaak kwam aan het rollen toen de jongen tijdens een barbecue aan vrienden vertelde over de mishandelingen. De vrienden zouden vaker letsel bij hem hebben gezien.