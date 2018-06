Verrassend, andere ’koppen’, andere onderwerpen, ruimte voor een echt gesprek, grappig item Zeg het M in plaats van nieuws van de dag dat al ’tig’ keer is gepasseerd of onbenullige filmpjes. Fris, kleurrijk decor, rustige muzikale begeleiding. Het woord talkshow is hier op zijn plaats, een compliment aan Margriet en haar crew!

Tine Paternotte, Haghorst