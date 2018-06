Goedkoopste camping van Frankrijk heropend

Ⓒ Hollandse Hoogte

MÉLISEY - De camping La Bergereine in het Oost-Franse Mélisey geldt als de goedkoopste in het land, maar moest van de autoriteiten afgelopen jaar de deuren sluiten. Er was volgens de controleurs van alles mis met de camping van 5 euro per nacht; onder meer met de sanitaire voorzieningen, de gevaarlijke speeltuin en met het vieze brandgevaarlijke café-restaurant. Ook de belastingdienst was ontstemd over de afdracht van campingeigenaars Gérard en Isa Sourdin.