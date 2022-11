Noord-Korea vuur meeste raketten op één dag af sinds Kim Jong-un

Het Zuid-Koreaanse leger reageerde op de eerste raketten door drie precisie-lucht-grondraketten af te vuren nabij die zeegrens. De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol wilde een „snelle reactie” zien op de „jongste provocaties” van Pyongyang. Noord-Korea volgde daarna weer met nieuwe lanceringen. Onder de 23 waren waarschijnlijk drie ballistische raketten.

Op het Zuid-Koreaanse eiland Ulleungdo ging vanwege de Noord-Koreaanse lancering het luchtalarm af. Burgers kregen via hun televisie de oproep een schuilkelder op te zoeken. De Noord-Koreanen zouden naast raketten ook zo’n honderd artilleriegranaten hebben afgevuurd. Die projectielen kwamen volgens Zuid-Korea in zee terecht, in een maritieme bufferzone tussen de landen.

De Noord-Koreaanse lanceringen waren volgens Pyongyang een reactie op grootschalige militaire oefeningen door de Verenigde Staten en Zuid-Korea in de regio. Daar doen volgens Zuid-Koreaanse media meer dan 240 militaire vliegtuigen aan mee. Het gaat onder meer om geavanceerde stealthtoestellen. De Noord-Koreanen noemden de oefeningen „militaire onbezonnenheid en provocaties die niet langer getolereerd kunnen worden.” Het geïsoleerde Noord-Korea ziet dergelijke legerexercities van de Zuid-Koreanen en Amerikanen doorgaans als voorbereidingen voor een invasie. Washington en Seoul spreken dat tegen.

Noord- en Zuid-Korea zijn feitelijk nog met elkaar in oorlog. Dat komt doordat de Koreaanse Oorlog in 1953 eindigde met slechts een wapenstilstand, en dus niet met een volwaardig vredesakkoord. Tussen de landen ligt een van de zwaarst bewaakte grenzen in de wereld en de spanning loopt regelmatig op door Noord-Koreaanse wapentesten. Zo vuurde het stalinistisch bestuurde land dit jaar al meer dan veertig ballistische raketten af, schrijft het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Het zou gaan om een recordaantal rakettesten. Volgens Yonhap groeit de speculatie dat Noord-Korea binnenkort ook weer een kernproef zal uitvoeren.