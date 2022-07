Premium Het beste van De Telegraaf

Kilometervreter Otto (48) weet van geen ophouden: ’Door te wandelen hoef ik geen pillen te gebruiken’

Door Roy Klopper Kopieer naar clipboard

Hij heeft nog blaren van de Nijmeegse Vierdaagse, maar met sokken in zijn sandalen verwacht Otto Vaessen de Strandzesdaagse goed door te komen. „Zeewater werkt helend.” Ⓒ René Oudshoorn

WASSENAAR - Hardlopers zijn doodlopers, zo wil een gezegde. Wat is dan het lot van een ’veelloper’ die in drie weken 500 kilometer aflegt rond Apeldoorn, Nijmegen en nu langs de Noordzee? Precies het omgekeerde, zo bezweert Otto Vaessen (48). Schier onafgebroken wandelen is juist een medicijn voor de aan autisme lijdende Velpenaar: „Bij onrust in mijn hoofd ga ik 30 kilometer sjouwen. Dat brengt me rust.”