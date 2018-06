Duizenden hennepplantjes ontdekt in Foxhol

Ⓒ GinoPress B.V.

FOXHOL - Bij een georganiseerde actie tegen hennepteelt heeft de politie in een fabriekspand in het Groningse dorp Foxhol duizenden hennepplantjes ontdekt. Volgens een eerste schatting gaat het om vijf- tot zesduizend plantjes. In het pand zat vroeger het hoofdkantoor van aardappelzetmeelconcern Avebe. De politie is onder de indruk van het grote aantal plantjes.