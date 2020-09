’Korten op pensioen is onnodig en asociaal’

De polder vreest ’onnodige kortingen’ en verhoging van pensioenpremies. „Die kortingen moeten direct van tafel”, zegt PVV-Kamerlid Leon de Jong. Hij wil Koolmees dinsdag naar de Kamer roepen voor het wekelijkse Vragenuurtje. „Met een pensioenpot van 1500 miljard euro is korten totaal onnodig en asociaal.”

Kamerlid Henk Krol en zijn oude partij 50Plus willen een debat. De coalitiepartijen verwijzen naar gesprekken die minister Koolmees voert met de sociale partners. „We moeten kijken naar wat nu kan en wat verantwoord is op lange termijn. Kijken of we het probleem kunnen dempen en wellicht oplossen”, reageert VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. „Maar dat is wat de minister moet doen in zijn gesprekken. Vorig jaar hebben we ook ingegrepen in december. Dit jaar maken we rond die tijd opnieuw de balans op. Dan weten we hoe erg het is of dat het wat meevalt.”

CDA-fractieleider Pieter Heerma vindt het belangrijk dat de polder en Koolmees het gesprek voeren over het voorkomen van onnodige kortingen. „Ik denk wel dat de coronacrisis hier extra druk op zet.” Rob Jetten van D66 vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken: „De onrust begrijp ik, maar we gaan het nu niet oplossen door heel snel in de actiestand te gaan. Minister Koolmees moet nu door met de werkgevers en de bonden om het pensioenakkoord zo snel mogelijk uit te werken.”

De oproep van de polder komt voor het kabinet niet als een totale verrassing. Koolmees is al in gesprek met vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers. „Daarbij is er aandacht voor onnodige kortingen”, verduidelijkt een woordvoerder van de D66-bewindsman. Het is de bedoeling dat er eind dit jaar een concept ligt voor een overgangsregeling van het huidige pensioenstelsel naar het nieuwe stelsel.