Keuringsdienst gaat bier proeven voor WK

MOSKOU - In de aanloop naar het WK Voetbal in Rusland gaat de Russische keuringsdienst van waren, Roskasjestvo, uitgebreid de kwaliteit van bier testen. De keurders werpen zich volgens de Moscow Times op meer dan veertig merken bier uit binnen- en buitenland. Ze kijken naar de smaak, het alcoholpercentage, de ingrediënten en of het wel voldoende en lang genoeg schuimt.