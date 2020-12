Premier Rutte spreekt vanavond bevolking toe vanuit Torentje

Waarschijnlijk kondigt de premier nieuwe coronamaatregelen aan. Het kabinet overlegt maandag over strengere maatregelen, zoals het sluiten van niet-essentiële winkels. Ook de sluiting van onder meer musea, dierentuinen en pretparken zou op tafel liggen, maar volgens bronnen is daar nog geen besluit over genomen.

Het aantal coronabesmettingen neemt sinds begin deze maand weer toe. De afgelopen dagen zijn het er weer meer dan 9000 per dag. Volgens het Corona Dashboard van de rijksoverheid is het aantal positieve tests de afgelopen week met ruim een kwart gestegen. 11 procent test positief. Er liggen 1.270 mensen met coronaklachten in het ziekenhuis en nog eens 497 patiënten op de intensive care.

Coronaminister Hugo de Jonge noemt het huidige beeld „ernstig”, zei hij voorafgaand aan een spoedoverleg over mogelijke strenge maatregelen. De ziekenhuisopnames nemen toe en daarom is er meer nodig, zegt hij.

Buitenland

Het kabinet beraadt zich over strengere maatregelen en De Jonge verwacht daar later maandag meer over te kunnen vertellen. Uiteraard kijkt het kabinet naar wat andere landen doen, zoals Duitsland, maar „wij hebben wel echt te maken met de Nederlandse situatie”, zegt hij. In Duitsland gaat aanstaande woensdag een strenge lockdown gelden: niet-essentiële winkels gaan daar dicht en ook scholen sluiten de deuren.

Volgens ingewijden is het vrijwel zeker dat ook in Nederland een groot deel van de winkels dichtgaat. Supermarkten en apotheken zouden wel openblijven. Andere mogelijke maatregelen zijn het verlengen van de kerstvakantie zodat scholen langer dicht blijven en het sluiten van plekken als pretparken of dierentuinen. Wel kan het nog „alle kanten op”, zeiden bronnen zondagavond.

Het persmoment van Ernst Kuiper, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), is verzet van maandagmiddag naar dinsdagmiddag 15.30 uur. De reden is dat de agenda van Kuipers het maandag niet toelaat, laat een woordvoerder weten.

