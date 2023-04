Onderzoek naar mogelijk vluchtmisdrijf ’58-jarige Nederlander ’s nachts dood aangetroffen op straat in België’

Door Marij Wyers

KINROOI - Een voetganger is zondagmorgen dood aangetroffen op de Weertersteenweg in het Belgisch-Limburgse Molenbeersel. Onderzoek naar de omstandigheden is bezig. Het slachtoffer, een 58-jarige Nederlander, werd mogelijk aangereden door een voertuig, waarvan de bestuurder vervolgens gevlucht is.