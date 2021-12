Oproep: wat zijn uw goede voornemens voor 2022?

Premium Columns

Onderwijs moet niet bepalen welke kranten deugen en welke niet

Welkome onderbreking in het thuiswerkbestaan, afgelopen week: een online ’tafeltjesgesprek’. Aan deze kant, aan de keukentafel: wij, de ouders. Aan de andere kant, ergens in het schoolgebouw: de mentrix met onze zoon. Via het laptopscherm begroeten we elkaar. Centraal in dit bijpraatkwartiertje staa...