Haagse bronnen: 20 september te vroeg om coronamaatregelen af te schalen

De datum van de twintigste was zelf door het kabinet in het vooruitzicht gesteld als volgende stap van het openingsplan, zij het met de nodige slagen om de arm. Met het loslaten van de anderhalve meter kunnen de mondkapjes in het openbaar vervoer af en vervalt de zitplicht in cafés, net als het thuiswerkdevies. Omdat de wet hiervoor moet worden aangepast, duurt invoering langer.

Bovendien willen ministers om de versoepeling zacht te laten landen eerder corona-toegangsbewijzen gaan vragen. Het idee was om bij groepen groter dan 75 mensen te vragen om een bewijs van vaccinatie, van genezing of van een negatieve test. Die groepsgrootte wordt naar beneden bijgesteld.

Eigen (test)bijdrage

Het kabinet wil dat wie niet is gevaccineerd en zich moeten laten testen voor een toegangsbewijs, voor de test een eigen bijdrage betaalt. Daar heeft het inmiddels al steun voor gekregen vanuit de Kamer. In mei stak de Kamer nog een stokje voor een eigen bijdrage van €7,50, zoals minister De Jonge (Volksgezondheid) toen voorstelde. Nu iedereen zich heeft kunnen laten vaccineren, is er volgens Kamer en kabinet een nieuwe situatie ontstaan. Betalen voor een test zou de vaccinatiebereidheid misschien nog wat kunnen doen toenemen, zo is de hoop.

Het is nog onduidelijk of het kabinet vasthoudt aan 1 november als laatste stap van het openingsplan. Op deze datum zouden alle versoepelingen van tafel gaan, zoals de beperking op de sluitingstijden van de cafés, de sluiting van de clubs en de verplichte toegangsbewijzen voor drukke ruimtes. De persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge, eerder gepland voor 17 september, wordt waarschijnlijk vervroegd naar dinsdag de 14de.