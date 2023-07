Wonder is geschied: kat Lex levend en wel na ’ontvoering’

Donderdagavond rond 20.50 uur hebben twee dames zich gemeld bij eigenaar Hamp Harmsen. Ze lieten weten Lex de kat mee te hebben genomen vorige week omdat ze het beestje zielig vonden.

Donderdagavond is de eigenaar er nog ondersteboven van. ,,Het was een van de scenario’s waar we op hoopten. Iedereen was ermee bezig en heeft geholpen. Dat is de kracht van de buurt. Ook de media-aandacht heeft erg geholpen. We zijn zo blij dat hij terug is!”

Afgelopen dagen dacht de eigenaar nog dat het geliefde troeteldier van het terras was ontvoerd. Hij deed meerdere oproepen, onder andere in De Telegraaf. Camerabeelden van de dames werden overal verspreid en de hele buurt zocht mee. De twee vrouwen waren erg geschrokken van de media-aandacht.

Harmsen is hoe dan ook dolgelukkig dat ze Lex terug heeft. ,,Hij ligt prinsheerlijk op zijn eigen plekje. Precies zoals hij is: stoïcijns alsof er niets gebeurd is, helemaal goed.” Hij haalde zelf zijn koddige Britse Korthaar terug. ,,We zouden hem het liefst in een doosje willen doen met een strikje erom, zo blij zijn we!”, aldus Harmsen.