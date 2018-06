OM eist 4 jaar cel voor omvangrijke cybercrime

De ICT-expert heeft de cybercrime al op de eerste zittingsdag in mei bekend. Hij bouwde vanuit onder meer Leeuwarden webwinkels voor bedrijven. Daarin verborg hij een script waarmee hij sinds 2012 inloggegevens van klanten wist te achterhalen. Hij kon zo in duizenden mailboxen komen. De man verdiepte zich urenlang in de levens van de gedupeerden.

Door zich voor te doen als zijn slachtoffers wist hij hun familie en vrienden op te lichten, onder andere via Facebook. De man paste constant zijn taalgebruik aan bij dat van zijn slachtoffers. Ook bestelde hij op andermans naam producten om die weer te verkopen. Het geld gebruikte hij voor zijn drugs- en gokverslaving.

De man, die door psychisch deskundigen als hoogbegaafd wordt beschouwd, werd in 2016 aangehouden. Hij was toen op zijn laptop met circa duizend accounts tegelijk bezig. Volgens de officier van justitie gaat het om een unieke cybercrimezaak in Nederland waarbij de verdachte „geraffineerd en onbeschaamd” te werk ging. Uit het hele land hebben ruim vijfhonderd bedrijven en particulieren aangifte gedaan. In totaal zou hij 143.000 euro hebben buitgemaakt, schat het OM.

De man zegt dat hij jarenlang op school werd gepest en op jonge leeftijd psychische problemen kreeg na het overlijden van zijn moeder. In de gabberscene vond hij aansluiting, maar daar raakte hij verslaafd aan drugs. Het oplichten gebeurde volgens hem in een roes. Hij stelt inmiddels te zijn afgekickt. Ook zou hij freelancewerk hebben gevonden in de ICT, waarmee hij zegt circa 6000 euro per maand te verdienen.

De rechtbank doet op 18 juni uitspraak.