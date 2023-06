Premium Het beste van De Telegraaf

Heilige koe is voor gewone man een must Rekeningrijden hangt als een donderwolk boven werkend Nederland: ’Geen leven zonder auto’

Door Vian Schouten en Gijsbert Termaat Kopieer naar clipboard

De auto blijft onmisbaar voor de werkende Nederlander. Denk aan zorgmedewerkers, bouwvakkers, beveiligers of personeel dat nachtdiensten draait en vaak buiten de Randstad woont. Daarbij zijn veel bedrijven niet of nauwelijks bereikbaar met openbaar vervoer, signaleren ook werkgevers. De voorgenomen invoering van rekeningrijden, die volgens berekeningen van vakbond CNV autorijders honderden euro’s extra per maand kan kosten, hangt daarom als een donderwolk boven werkend Nederland.