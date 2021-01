Bizarre beelden: zo streng wordt Capitool nu bewaakt

Bij de ingang, op de trappen, in de gangen, op de grond van de cafetaria en tegen de muren van het bezoekerscentrum.... Vrijwel overal waar je woensdag kijkt in het Capitool tref je zwaarbewapende leden van de Nationale Garde aan. De beelden van de troepenmacht gaan de wereld over en wekken ook bij Amerikaanse journalisten verbazing. ,,Ik sta versteld, echt versteld”, twittert verslaggever Igor Bobic van de Huffington Post na een bezoek aan het gebouw. Een van de soldaten, een jonge reservist uit Virginia die voor het eerst in de Amerikaanse hoofdstad was, vroeg Bobic zelfs of de souvenirshop nog open zou gaan. ,,Wij zijn zelf ook toeristen”, zou hij tegen de journalist hebben gezegd.

Na de bestorming door boze demonstranten vorige week was er in Amerika veel kritiek op de volgens velen gebrekkige beveiliging van het Capitool. Het hoofd van de beveiliging heeft inmiddels ontslag genomen.

In Washington groeide de afgelopen dagen de vrees voor nieuwe gewelddadigheden. Zo zijn leden van het Congres door de Amerikaanse inlichtingendiensten gewaarschuwd dat extreemrechtse en gewelddadige groepen plannen zouden hebben gesmeed om de overheid omver te werpen.

Duidelijk is dat de parlementariërs zijn geïnformeerd over zeker drie samenzweringen om de Amerikaanse regering omver te werpen. Allereerst heeft een gewapende groep de ’grootste gewapende demonstratie ooit op Amerikaans grondgebied’ aangekondigd. Een ander plan is om Ashli Babbitt te wreken, de vrouw die stierf in het Capitool.

Een derde plan, waarover drie politici tegenover de Huffington Post hebben verklaard, houdt in dat demonstranten het Capitool moeten omsingelen, de Democraten ervan weerhouden om naar binnen te gaan – en ze ’desnoods te doden’ – waarna de Republikeinen het gebouw kunnen overnemen. Afvallige Republikeinen die zich tegen Trump hebben gekeerd, kunnen ook worden geslachtofferd.

Ook zouden ze het Witte Huis en het Hooggerechtshof omsingelen. De afscherming van het Witte Huis zou president Trump ’beschermen’ en het Hooggerechtshof moet ondertussen buitenspel worden gezet, aldus de informatie die de inlichtingendiensten zou hebben verkregen.

Politici zijn ’zeer bezorgd’ over het telefoontje van de politie waarin ze hoorden over de plannen. Ze voelen zich onveilig. „Het is best overweldigend”, zegt een van hen. Er hangt een ’ogen open-mentaliteit’. De aanwezigheid van de honderden soldaten in het Capitool moet daaraan bijdragen.

