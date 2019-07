Vrouw (49) doodgestoken in Rotterdam

Dat zou zijn gebeurd in een portiekwoning op de vierde etage. In het huis waren volgens omstanders kinderen, onder wie een baby aanwezig. De dader zou na de steekpartij zijn gevlucht. Hulpdiensten ontfermden zich over de zwaargewonde vrouw, maar alle hulp mocht niet meer baten. Ook een autoladder van de brandweer werd ingezet.

De Rotterdamse politie is met man en macht op zoek naar de man. Er werd een Burgernet bericht uitgedaan. De man heeft een getint uiterlijk, heeft dreads en droeg een blauwe pet en beige kleding. Ook droeg hij mogelijk een groene bandana. Wat er zich precies heeft afgespeeld in de woning is onduidelijk. Daarnaast is niet bekend wat de relatie tussen de man en vrouw is.