Kindersekstoerist (70) uit Nijmegen krijgt 10 jaar cel

De politie arresteerde S. op 3 februari vorig jaar. De politie doorzocht zijn huis drie keer en nam versleutelde gegevensdragers in beslag, die hij achter een radiator had verstopt, gewikkeld in zwart folie.

Pedonetwerk

Volgens het OM was S. actief in een internationaal netwerk van pedoseksuelen. Hij maakte pornografische foto’s van zijn slachtoffertjes, die hij uitwisselde met kindersekstoeristen in West-Europa. S. communiceerde met hen via versleutelde pgp-telefoons en via het darkweb. Ook ontmoetten zij elkaar fysiek. „Als gelijkgestemden bleken zij elkaar te hebben gevonden in het afreizen naar veelal Aziatische landen waar hun focus op maar één ding lag: met zo veel mogelijk jonge jongens seks hebben. En daar ook foto’s van te maken om er eenmaal weer thuis nog eens van te kunnen nagenieten”, zei de officier van justitie eerder deze maand bij de onderbouwing van de strafeis.

Bij het bepalen van de straf woog de rechtbank mee dat S. over een periode van jaren een groot aantal slachtoffers heeft gemaakt. Ook hield de rechtbank rekening met eerdere veroordelingen voor het misbruiken van een 7-jarig jongetje en voor het bezit van kinderpornografie.

Gevangenis

Meerdere leden uit het pedoseksuele netwerk waartoe S. behoorde zijn in hun thuisland al veroordeeld tot forse gevangenisstraffen. Het OM heeft samengewerkt met de Britse, Belgische, Noorse en Canadese politie. Het onderzoek naar S. gaat door. Mogelijk wordt hij in de toekomst nogmaals vervolgd voor andere strafbare feiten, zoals zijn rol op de kinderpornofora en kindermisbruik tijdens meer recente reizen. Ook loopt nog onderzoek naar de in beslag genomen gegevensdragers.