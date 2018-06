Vrouw (47) schiet haar man dood omdat hij de kat ’mishandelde’

Zaterdagmorgen werd de vrouw opgepakt. Iets voor 07.00 uur kregen agenten de melding dat er geweerschoten waren gehoord. Ter plekke troffen ze Mary Harrison aan samen met haar neergeschoten man Dexter.

Naar eigen zeggen waren de stoppen bij Mary doorgeslagen toen ze zag hoe haar man de kat aan het mishandelen was. Dexter werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later aan zijn verwondingen.

Nog gezocht naar kat

Het koppel was net met hun twee zonen verhuisd naar een nieuwe buurt. Volgens buren was het gezin onlangs nog op zoek naar hun kat. In de buurt werden flyers opgehangen om het dier terug te vinden wat lukte.

Mary Harrison blijft voorlopig in de cel. Ze wordt beschuldigd van moord.