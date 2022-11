Blijvend verdriet om dood van Bram (12) door klaphamerdrama oudjaarsdag: ’Ons gezin mist een schakel’

Binnenland

Opnieuw aanhouding na fatale schietpartij Zuidland: 45-jarige man opgepakt

De politie heeft vrijdag een tweede man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij zondagavond in Zuidland. Het gaat om een 45-jarige man die in een woning in Zuidland is opgepakt. Het dodelijke slachtoffer van de schietpartij is een 41-jarige man uit de Zuid-Hollandse...