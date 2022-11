LIVE | OM eist 7 maanden cel na dood van Bram (12) door klaphamerdrama: ’Vuurwerk vond ik machtig mooi’

Volg de zaak onderaan dit bericht via onze rechtbankverslaggever Saskia Belleman.

Vrijdagmiddag eiste de officier van justitie in de rechtbank van Almelo zeven maanden gevangenisstraf tegen Sebastiaan O. wegens dood door schuld.

Al zolang hij zich kan herinneren is hij „vuurwerkfanaat”, vertelde Sebastiaan O. aan de rechters. Ieder jaar zorgden hij en zijn buurman voor zeker dertig dreunen waarmee het nieuwe jaar werd ingeluid. „Machtig mooi.”

Een jaar geleden besloot hij via Marktplaats zelf een klaphamer aan te schaffen voor 175 euro. Om ondanks het verbod op het afsteken van vuurwerk in Haaksbergen overdag al knallend het oude jaar uit te luiden. Vuurwerk afsteken en carbid schieten mocht niet, volgens de APV van Haaksbergen. Over klaphamers stond er niks in.

De man van wie Sebastiaan O. de klaphamer van 28 kilo kocht leverde hem ook het mengsel van kaliumchloraat en zwavel. „Een klein lepeltje was genoeg”, zou de man tegen O. hebben gezegd. Sebastiaan O. legde twee ’toetjeslepels’ poeder op het schaaltje. Met een kop erop, volgens het Nederlands Forensisch Instituut. „Dat leek mij de juiste hoeveelheid.”

Bekijk ook: Reconstructie klaphamerdrama in Haaksbergen moet laten zien hoe het zo gruwelijk mis kon gaan

Hij had geen idee wat de samenstelling was. „Gewoon, klaphamerpoeder.” En specialist op het gebied van klaphamers was hij evenmin. „Alleen in het gebruik ervan.” Hij had wel een keer „droog” geoefend, maar niet met het poeder, zei hij. „Dat doe je met vuurwerk toch ook niet?”

Rond het middaguur op 31 december ging het gruwelijk mis. Sebastiaan O. stak het poeder aan met een aansteker en liet de hamer erop vallen. Er volgde een enorme dreun. Een metalen ring spatte uit elkaar. Bram Freriks die een meter of negen verderop tegen een lantaarnpaal geleund stond te kijken werd in de borst getroffen door een stuk metaal van twee bij negen centimeter. Zijn vriendje Robbin Hammer werd in de onderbenen geraakt en houdt daar mogelijk de rest van zijn leven beperkingen aan over. De vrouw van Sebastiaan O. probeerde Bram nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

Door buurtbewoners is een herdenkingsplek ingericht voor de 12-jarige Bram. Ⓒ Robert Hoetink

Urn

Ouders Tom en Kitty Freriks hadden hun overleden zoon meegenomen naar de rechtbank. In een glanzend zwarte urn, die thuis op hun dressoir staat met een brandend kaarsje ervoor. „Je kind hoort niet op het dressoir te staan. Ons gezin mist voorgoed een schakel”, zei moeder Kitty. Hun leven heeft een zwarte rand gekregen, zeiden de ouders van Bram.

Ze verwijten Sebastiaan O. dat hij kwam condoleren toen Bram thuis opgebaard lag, in het gezelschap van zes volwassenen. Niet, zoals was aangekondigd, alleen met zijn vrouw. „Heel intimiderend op een moment waarop wij op ons kwetsbaarst waren”, zeiden Tom en Kitty Freriks. „Hij heeft ons niet eens aangekeken.”

Verbod

Wat Niels Hammer, de vader van Robbin betreft, worden vuurwerk en klaphamers meteen verboden. Hij verwees naar het grote aantal doden en gewonden ieder jaar. „Eenieder die zegt dat het hoort bij onze cultuur en zegt te hechten aan tradities, zou ik willen vragen: doet het pijn, of is het alleen een beetje jammer als het niet meer kan? Als iets niet deugt, moet je ermee kappen.” Uitspraak 15 december.