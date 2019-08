Stembusgang nog geen zekerheid

In het Palazzo Madama, waar de Italiaanse Senaat huist, werd gisteren druk overleg gevoerd over de politieke crisis. Ⓒ FOTO REUTERS

ROME - De Italiaanse regeringscrisis, die is ontstaan nadat Lega-leider en vicepremier Matteo Salvini niet meer wilde regeren met de coalitiegenoot Vijf-Sterrenbeweging, heeft tot een totale chaos in de Italiaanse politiek geleid. Alles verandert, niets is zoals het was. Aartsvijanden willen opeens met elkaar samenwerken en nieuwe politieke coalities worden gevormd. Het is nog totaal onduidelijk waar de politieke aardbeving toe zal leiden en wie als uiteindelijke winnaar uit de (stem)bus rolt.