Afscheid in Luik van doodgeschoten student

De jongeman, die aan de hogeschool van Luik tot docent werd opgeleid, werd dinsdag in het centrum van de stad door de 36-jarige Benjamin H. in zijn auto van dichtbij doodgeschoten. H. had even daarvoor twee vrouwelijke agenten met het dienstwapen van een van hen van het leven beroofd. Zij worden dinsdag ter aarde besteld. Vanwege de begrafenis heeft premier Charles Michel een top in Brussel met zijn Benelux-collega’s Mark Rutte en Xavier Bettel dinsdagmorgen afgeblazen.

Ook de burgemeesters van Luik en Herstal, minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en leden van de petanqueclub waar Vangriecken toe behoorde, waren bij de plechtigheid aanwezig.

