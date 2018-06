7x de leukste momenten van de vriendinnen uit Sex and the City

Vriendinnen raken nooit uit de mode

''They say nothing lasts forever: dreams change, trends come and go but friendship never goes out of style." En zo is het maar net Carrie! Vriendinnen raken nooit uit de mode.

Cosmopolitan

Het drankje Cosmopolitan is beroemd geworden door Seks and the City. Het roze drankje staat symbool voor de vriendschap tussen de vier vrouwen. Bij ieder avondje uit stonden ze weer op tafel, de beroemde cosmo's.

Big vervloekt

Nadat Big Carrie had laten staan bij het altaar, was Charlotte woest. Iets dat ze al die tijd tegen hem wilde zeggen? "I curse the day you were born." Als ze Big tegen komt in een restaurant, rent ze met haar zwangere buik, hoge hakken en tientallen tassen zo snel mogelijk weg. Big komt achter haar aan en na een woede-uitbarsting floept ze de zeven woordjes eruit.

