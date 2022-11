Twijfel bij KNVB over Huis van Oranje: ’Hadden gehoopt op vol stadion’

De opkomst bij het nieuwe evenement, waarbij gezamenlijk naar de wedstrijd kijken wordt gecombineerd met optredens van artiesten, is achtergebleven bij de verwachtingen, waardoor er op dit moment geld bij moet. Het is de vraag of de voetbalbond bij een duel in de achtste finale opnieuw het risico op een financiële strop wil lopen.

Vol stadion

„Bij de wedstrijd tegen Ecuador waren er meer dan 30.000 mensen en het was een heel mooi feestje, maar we hadden wel gemikt op een vol stadion”, aldus KNVB-woordvoerder Daan Schippers.

„De verwachting is dat er tegen Qatar een opkomst in dezelfde orde van grootte zal zijn. Er zijn meerdere redenen aan te voeren, waarom het stadion niet vol zit. Ten eerste is het een heel nieuw evenement, waar mensen ook nog aan moeten wennen. Voetbal kijken op megaschermen in combinatie met een heel programma aan artiesten is nooit eerder vertoond in Nederland. Daarnaast is de tijd van het jaar ongewoon. De mensen zijn gewend om gezamenlijk toernooivoetbal te kijken in de zomermaanden. Nu zitten we vlak voor de feestdagen en zijn ze bezig met Sinterklaas en misschien al de kerst. Ook leeft het toernooi in z’n geheel minder dan een WK in de zomermaanden. Daarbij zijn de aanvangstijden niet ideaal. De wedstrijd tegen Qatar is op dinsdagmiddag om 16.00 uur. Heel veel mensen zitten dan met werk of school. Dat zijn allemaal oorzaken waarom de toeschouwersaantallen misschien minder hoog zijn dan we hadden gehoopt, maar ruim 30.000 mensen hebben tegen Ecuador een fantastische avond gehad en dat hopen we tegen Qatar opnieuw neer te zetten.”