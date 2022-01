Nu het samen sporten weer mag, blijken veel leden te zijn afgehaakt: ’Van de twintig zijn er twee over’

Sport

Glory wijkt vanwege dopinggeschil uit naar België: Badr Hari en Jamal Ben Saddik in actie

Glory organiseert zijn eerstvolgende evenement op 19 maart in het Belgische Hasselt. Als alles definitief rondkomt en corona geen roet in het eten gooit, neemt Badr Hari het tijdens Glory80 in de Trixxo Arena, die plaats biedt aan maximaal 16.000 bezoekers, op tegen Arkadiusz Wrzosek. Jamal Ben Sadd...