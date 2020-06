Een dode en twee zwaargewonden bij ernstig ongeluk op dodenweg N34

De vrouw zat in de auto, die door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft was terechtgekomen. Twee mannen die ook in de auto zaten zijn zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

De chauffeur van het bestelbusje is voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. Na het ongeluk werd de N34 afgezet, maar de weg is inmiddels weer open.

De N34 is een van de gevaarlijkste wegen van het noorden, er hebben zich hier al tal van dodelijke ongelukken voorgedaan.