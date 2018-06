Denemarken weert zwijnen uit Duitsland met hek

De Denen willen hun veestapel beschermen tegen het virus, dat in Oost-Europa al dieren heeft besmet. Als de varkenspest ook opduikt in Denemarken, kan dat een miljardenstrop tot gevolg hebben. De Deense autoriteiten gaan ervan uit dat de bouw van de barrière in het najaar kan beginnen.

Critici betwijfelen overigens of een hekwerk voldoende is om wilde zwijnen te weren. In Deense media verschenen al beelden van zwemmende zwijnen.