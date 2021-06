Dierenambulance geschokt na vondst dode kittens: ’Schedeltjes moedwillig ingeslagen’

Op 7 juni werden de dode kittens gevonden door een voorbijganger langs het Bartelinkslaantje in Hengelo. Medewerkers van Dierenambulance Zorgteam Twente hebben de dieren vervolgens naar een dierenkliniek gebracht en onderzocht.

Vaker geschopt

Afgelopen woensdag constateerde de dierenarts dat de babykatjes met geweld om het leven zijn gebracht. Op de röntgenfoto’s is te zien dat bij zeker twee kittens de schedeltjes zijn ingeslagen. De dieren waren niet op slag dood, schrijft een medewerker van de dierenambulance op Facebook. „Ze zijn waarschijnlijk vaker geslagen of geschopt. Dit is een gruwelijke vorm van dierenmishandeling.”

De röntgenfoto’s die woensdag zijn gemaakt waarop is te zien dat de schedeltjes zijn ingeslagen. Ⓒ Dierenambulance Zorgteam Twente

Crematie

Het gaat volgens de dierenambulance niet om zwerfkatten. „Door de locatie, de manier van aantreffen, de conditie van de kittens en het trauma is het voor ons uitgesloten dat het hier gaat om zwerfkittens.” De dierenambulance heeft een melding gedaan bij de politie, maar omdat de dieren niet zijn gechipt, kan die weinig doen.

Medewerkers hebben de kittens namen gegeven: Ragnar, Floki, Rollo, Lagertha en Torvi. Ook is de dierenambulance geld aan het inzamelen om de kittens te laten cremeren.

