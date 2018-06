Ambassadeur VS mengt zich in Europese politiek

De nieuwe ambassadeur van de VS in Duitsland, Richard Grenell, heeft verklaard dat hij zich actief met de Europese politiek wil bemoeien. Ⓒ AFP

BERLIJN - De nieuwe ambassadeur van de VS in Duitsland, Richard Grenell, heeft tot verbazing van velen verklaard dat hij zich actief met de Europese politiek wil bemoeien ten gunste van wat hij „conservatieve krachten” noemt. De Duitse regering heeft boos om opheldering over de ondiplomatieke voornemens van Grenell gevraagd. Mogelijk krijgt ze die woensdag wanneer Grenell voor het eerst het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken bezoekt.