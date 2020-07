Celstraf voor appende automobilist die vrouw (24) doodreed

Het ongeval deed zich voor op 5 juli vorig jaar. Uit onderzoek is gebleken dat de man in de minuten voor de klap heel druk in de weer was met zijn telefoon. Volgens de rechtbank keek hij de laatste dertig seconden helemaal niet meer op de weg. Zijn snelheid liep op tot bijna 130 km per uur. De man heeft zelfs niet meer geremd toen hij op de auto van het slachtoffer knalde.

Activiteit op sociale media tijdens het rijden kost letterlijk levens, aldus de rechtbank, die tevens een rijverbod van drie jaar oplegde.