Onderzoek naar gemeentebeleid moet beter

Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil strengere regels. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Elke gemeente moet straks beschikken over een onafhankelijke rekenkamer die onderzoekt of het gemeentebestuur zijn werk wel goed doet. Nu is dat nog vrijblijvend, maar daardoor komt van die controle in de praktijk vaak weinig terecht. Daarom wil minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) de regels aanscherpen.