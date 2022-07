Flinke hitte op komst: lokaal tot wel 36 graden

Met 18 graden aan de noordkust tot 23 graden in het zuidoosten van het land is het aanstaande vrijdag net wat koeler dan je in de zomer zou verwachten. Maar, gelukkig wordt het in het weekend geleidelijk zonniger en warmer: zaterdag wordt het 19 tot lokaal 25 graden in Limburg. Zondag is het met 21 tot 27 graden iets warmer.

Heet, heter, heetst

Na het weekend wordt het echter aanzienlijk warmer. Volgens Weeronline komt bijzonder warme lucht boven Frankrijk dan onze kant op en zal dat de middagtemperatuur in korte tijd sterk laten stijgen. Maandag wordt het in het hele land zomers warm, ook op de Wadden is het 25 graden of meer. In het midden en zuiden van het land wordt het tropisch en kan de temperatuur naar 30 tot 33 graden stijgen. De zon zal uitbundig schijnen.

Toch is ook dan nog niet het toppunt bereikt, qua temperaturen. Dinsdag lijkt de warmste dag van het jaar te worden: met 28-29 graden komt de temperatuur ook in het noorden in de buurt van tropische waarden. In het midden van het land is het 29 tot 32 graden en in het zuiden en zuidoosten zijn maxima van 33 tot 36 graden mogelijk. Mochten de omstandigheden ernaar zijn dan kan het plaatselijk nog warmer worden.

Na dinsdag dalen de temperaturen weer iets en wordt het zo’n 22 tot 27 graden.