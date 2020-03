Goed nieuws: Virus muteert amper

Dat stelt Peter Thielen, moleculair geneticus aan de Amerikaanse John Hopkins University. „Dat betekent dat er waarschijnlijk maar één vaccin nodig is, in plaats van elk jaar weer een nieuwe zoals bij de griep”, aldus Thiele tegen de Washington Post. Zo’n vaccin kan zelfs levenslang immuniteit bieden, zoals bij de mazelen of de waterpokken.

Op dit moment wordt onderzoek gedaan op meer dan 1000 verschillende monsters van het virus. Onderzocht worden bijvoorbeeld het originele virus dat in Wuhan voor het eerst opdook en het virus dat nu volop in de VS wordt aangetroffen. Tussen die twee monsters bestaat maar weinig genetisch verschil, zo ontdekten de wetenschappers, preciezer: tussen de vier en tien genetische verschillen.

Genetisch

Een virus deelt zich permanent en in zeer grote aantallen als het in contact komt met menselijke cellen en bij elke vermenigvuldiging kan er een genetisch verschil ontstaan. Die verschillen kunnen weer worden doorgegeven aan andere cellen waardoor er een enorme variatie ontstaat van een en hetzelfde virus.

Maar elk virus beschikt ook over een ingebouwde reparatieset, die ’fouten’ bij de deling repareert. Dat reparatiesetje schijnt volgens de onderzoekers goed te werken zodat er geen nieuwe varianten kunnen ontstaan die nog dodelijker zijn dan de oorspronkelijke. En dat is weer zeer goed nieuws voor de wetenschappers die werken aan de ontwikkeling van een vaccin.

