Meteorologen: ’Warmste moment van de dag moet nog komen’

Veel mensen zijn naar het strand getrokken voor verkoeling. Ⓒ Hollandse Hoogte / Rob Engelaar

Amsterdam - Warnsveld is uit de boeken. Na 75 jaar is het hitterecord in Nederland gebroken, in Gilze Rijen. Niet alleen werd het warmer dan 38,6 graden – het vorige record – maar de grens van 39 graden werd zelfs beslecht. ,,Historisch!”