Aantal coronapatiënten in ziekenhuis naar 2358, aantal positieve tests vrijwel gelijk

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), tijdens een persmoment in het Erasmus MC. Ⓒ ANP

ROTTERDAM - Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is in een dag met 109 toegenomen. Het totale aantal patiënten met Covid-19 bedraagt nu 2358, van wie er 529 dusdanig slecht aan toe zijn dat ze op de intensive care liggen. Dat is een stijging van 25 ten opzichte van maandag. Twee ic-patiënten liggen in Duitsland.