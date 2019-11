Maandag mercuriusovergang, maar zien we er iets van?

De mercuriusovergang is het moment waarop de planeet Mercurius precies tussen de zon en de Aarde in staat. Daarbij is de planeet als een klein zwart stipje zichtbaar op de zonneschijf.

AMSTERDAM - Het is maar zeer de vraag of maandag de zeldzame ’mercuriusovergang’ is te zien. Precies op het moment dat de planeet Mercurius voor de zon langs trekt, is het hier bewolkt, verwacht Weeronline. Pas in 2032 krijgen we een nieuwe kans om de mercuriusovergang te zien.