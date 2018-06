Minister: Italië niet langer vluchtelingenkamp

„Of Europa ondersteunt ons bij het veilig maken van ons land, of we zullen andere methoden kiezen”, waarschuwde de minister op Twitter. Salvini, die ook de leider is van de rechtse Lega, heeft het aan banden leggen van migratiestromen naar zijn land een speerpunt gemaakt. Sinds 2014 zijn vanuit Noord-Afrika meer dan 600.000 migranten aangekomen in Italië.

Salvini trad vrijdag aan als minister en bracht twee dagen later al een bezoek aan Sicilië, waar veel vluchtelingen aankomen. Hij kondigde tijdens een bezoek aan een ontvangstcentrum aan dat „het feest voorbij is” voor migranten in Italië. De minister wil onder meer detentiecentra laten bouwen voor migranten die worden uitgezet.

