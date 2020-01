Twee Amerikaanse militairen (20) dood gevonden op basis in Duitsland

De mannen werden gevonden op vliegbasis Spangdahlem. Ⓒ AP

SPANGDAHLEM - Twee Amerikaanse militairen zijn afgelopen week dood aangetroffen op een luchtmachtbasis in Duitsland, waar ze gestationeerd waren. Een onderzoek naar hun doodsoorzaak is gaande, aldus het 52e Fighter Wing op vliegbasis Spangdahlem in West-Duitsland maandag in een verklaring.