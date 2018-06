Zelfbenoemd pedofiel en Hitler-aanhanger wil congreslid in VS worden

Larson is zelfbenoemd pedofiel en white surpremacist. White supremacy is een racistische ideologie waarbij wordt gesteld dat blanke mensen verheven zijn boven mensen zijn met een andere huidskleur.

Beraamde moord op president

De 37-jarige Nathan Larson zat eerder zestien maanden in de gevangenis omdat hij een moord op een Amerikaanse president aan het beramen was. Nu probeert hij vanuit zijn ouderlijk huis een plek in het congres te bemachtigen.

Larson, die zelf een dochter van drie jaar oud heeft, is nooit veroordeeld als pedofiel, maar op de website voor zijn campagne staat te lezen dat hij seks met kinderen wil legaliseren en dat vrouwen minderwaardig zijn.

The Huffington Post vroeg Nathan Larson of hij pedofiel is of er alleen over schrijft. Daarop was zijn antwoord: „Het is een mix van beiden.”

Hitler als held

Naast zijn hang naar pedofilie is Larson ook aanhanger van het gedachtegoed van Adolf Hitler. Hij omschrijft de dictator als ’white supremacist-held’.

„Ik, Nathan Larson, kondig hierbij mijn kandidaatschap als quasi reactionary libertarian in Virginia’s 10e verkiezing van het congres-district aan”, zo schrijft de Amerikaan op één van zijn websites. Een ’quasi reactionary libertarian’ kan worden omschrijven als een ruimdenkende aanhanger van de Dark Enlightenment.

Agendapunten

Agendapunten van Larson zijn het beschermen van de rechten van wapenbezitters, meer plek voor white supremacy, patriarchaat, vrijstelling van leeftijdsgebonden grenzen en het recht om te discrimineren.