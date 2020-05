Mysterieuze verdwijning: waar is ’mini-bouvier’ Kay?

Kleindochter Dilaya (9) met hond Kay in gelukkige tijden. De ’mini-bouvier’ is nu al anderhalve week vermist. Ⓒ Eigen foto

Kerkrade - Het is een groot mysterie: de vermissing van de Limburgse hond Kay sinds anderhalve week. Na een uitputtende zoektocht waarbij zelfs een speurhond werd ingezet, zijn er serieuze aanwijzingen dat het dier ontvoerd is vanaf een parkeerplaats. Zijn baasje Edith Frijns (56) is dan ook radeloos. „We willen gewoon onze knuffelbeer terug!”